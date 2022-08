Freiwillige sammeln Müll und Unrat

Etwa 1000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben an der diesjährigen Stadtputzete in Sigmaringen teilgenommen. Die Teilnehmer aus der Bürgerschaft, den Vereinen, aber auch Kinder aus den Kindergärten und Schulen waren von Donnerstag bis Samstag, 21. bis 23. Juli, in der Stadt, den stadtnahen Gebieten und den Ortsteilen unterwegs, um die jeweiligen Gebiete von Müll und Unrat zu befreien. Es wurde eifrig nach Müll Ausschau gehalten und alle gesichteten Gegenstände fleißig eingesammelt.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, wurden von den Teilnehmern nicht nur massenweise Flaschen, Papier und Einzelverpackungen zusammengetragen, auch zahlreiche sperrige Gegenstände wurden in Wiesen und Wäldern aufgefunden. Der gefundene Müll wurde in blauen Müllsäcken gesammelt, die dann bis zur Abholung durch den städtischen Bauhof an zahlreichen Stellen den Straßenrand säumten. Insgesamt kam wieder ein kompletter Müllcontainer in Sigmaringen und in den Ortsteilen zusammen. Bürgermeister Dr. Marcus Ehm dankt laut Pressemitteilung allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die an der Aktion teilgenommen haben.

Auch in diesem Jahr fand wieder ein Stadtputzete-Fotowettbewerb statt. Alle Teilnehmer konnten bis Ende Juli einen während der Putzete gemachten Schnappschuss einreichen. Prämiert werden die drei lustigsten, kuriosesten oder aussagekräftigsten Fotos. Die drei bestplatzierten Bilder erhalten jeweils einen Geldpreis in Höhe von 100 Euro.