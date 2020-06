Freiwillige reinigen die Volleyball-Anlage

Coronabedingt liegt die Beach-Volleyball-Anlage der Stadt Sigmaringen derzeit verwaist an der schönen Donau – gepflegt werden muss sie trotzdem, auch wenn das beliebte Turnier der GSW für Freizeit-Mannschaften dieses Jahr wohl eher nicht stattfinden kann. So hat die GSW einen praktischen und trotzdem ansehnlichen Fangzaun installiert, damit abprallende Bälle nicht in der Donau landen.

Mitte Mai trafen sich Freiwillige von GSW und TB Sigmaringen, Abteilung Volleyball, um die beiden Sandplätze herzurichten. Viel Unkraut wurde geharkt, Laubreste, Steine und unachtsam zurück gelassener Unrat wurden weggerecht, die durchbrechenden Wurzelableger umliegender Bäume mussten ausgegraben werden. Mit Schaufel und Schieber wurde der vom Spielen der letzten Saison verschobene Sand wieder besser verteilt und sauber mit dem Rechen eingeebnet.

Eine mühevolle Aktion, aber die fleißigen Helfer (und alle künftigen Spieler) wurden mit einer sehr gepflegt wirkenden Anlage belohnt. Jetzt hoffen viele auf eine weiterhin positive Corona-Entwicklung, auf ein vernünftiges Verhalten der Sportler und auf eine baldige Öffnung der Anlage durch die Stadt.