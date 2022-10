Freien Wähler laden zu Informationsabend ein

Die Freien Wähler laden zu einem Informationsabend in die Wirtschaftsförderung ein. Einen Blick hinter die Kulissen der Wirtschaftsförderung, unter der Führung des Geschäftsführers Uwe Knoll, wollen die Mitglieder des Ortsverbandes der Freien Wähler der Bürgerschaft ermöglichen.

Wie entwickelt sich das Konversionsgelände und was passiert dort, wie ist die Stimmung im Handel und im Gewerbe, gibt es Neuansiedlungen und Existenzgründungen – dies alles sind Fragen, die am 24. Oktober um 18.30 Uhr bei dem Treffen vor dem Gebäude des Innovationszentrum in der Marie-Curie-Straße 20 auf dem ehemaligen Kasernenareal aus erster Hand beantwortet werden. Zu der anschließenden, ebenfalls öffentlichen Fraktionssitzung der Freien Wähler bei der die aktuellen, öffentlichen Themen des Gemeinderats und der Ausschüsse besprochen und diskutiert werden, sind die anwesenden Bürgerinnen und Bürger ebenfalls eingeladen.