Freie Wähler an der Baustelle „Hohenzollerngraben“

Vor der vergangenen Fraktionssitzung haben sich die Freien Wähler durch einen Mitarbeiter des Bauamtes über die Sanierungsarbeiten am Hohenzollerngraben informieren lassen. Dies teilt die Presseabteilung der Freien Wähler mit. An dem 250 Meter langen Bauwerk wurde der Teerbelag samt der oberen Schicht des über 70 Zentimeter starken Untergrundes abgetragen, da dieser durch Chlorid angegriffen war und schon leichte Verwerfungen aufgewiesen hat. Ebenfalls wurden die Grabenwände im unteren Bereich freigelegt. Dies war in den letzten Wochen weit zu hören. Nun werden neue Wasserabläufe eingebaut, undichte Stellen abgedichtet, Korrosionsschutz betrieben und in der Folge dann der neue Untergrund aufgebaut. Als Absturzsicherung werden entlang der oberen Grabenwände wieder neue Geländer montiert. Da die Sanierungsarbeiten sehr aufwändig sind, werden die Arbeiten voraussichtlich bis zum Jahresende dauern.