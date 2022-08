Freibad Sigmaringen begrüßt 50 000. Besucher

Als Helmut Stültgens am 28. Juli kurz nach 9 Uhr das Drehkreuz am Eingang des Freibads Sigmaringen passierte, ahnte er noch nichts von seinem Glück. Mit seinem Besuch war Stültgens in dieser Saison der 50 000. Badegast.

Wie die Stadtwerke Sigmaringen in einer Pressemitteilung weiter schreiben, zog Stültgens vor knapp 30 Jahren nach Sigmaringen und ist seitdem Stammgast im Freibad. Diese Saison verging nach seiner Aussage noch kein Tag, an dem er nicht seine Bahnen in unserem Freibad schwamm. Für seine Treue und als 50 000. Besucher der diesjährigen Saison überreichte ihm Bädermeister Jürgen Perschke einen Gutschein für eine Saisonkarte im kommenden Jahr.

Seit dem 8. Mai ist das Freibad Sigmaringen für Frühschwimmer, Familien oder Sportler geöffnet. Zu den nun beginnenden Schulferien lädt das Freibad Sigmaringen mit den neu eingeführten Liegen, Strandkörben und Sonnenschirmen zum Baden und Verweilen ein.