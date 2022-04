Freibad öffnet am 8. Mai

Freibadsaison beginnt wieder. Die Stadtwerke Sigmaringen werden das Freibad am Sonntag, 8. Mai, öffnen. Nach zwei Saisons Beschränkungen und Abstandsgeboten erwarten erwarten die Stadtwerke in diesem Jahr einen Freibadbesuch ohne pandemiebedingte Regeln. Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 20 Uhr reichen.

Die Badegäste können bis 19 Uhr Eintrittskarten an der Kasse kaufen, heißt es in einer Medienmitteilung der Stadtwerke. Der Badespaß im modernen Sigmaringer Freibad endet jewiels um 19.40 Uhr. Frühschwimmer kommen montags und mittwochs auf ihre Kosten, wenn das Bad bereits ab 7 Uhr bis 9 Uhr öffnet. Anschließend dürfen die Frühschwimmer im Freibad bleiben. Voraussetzung ist eine Saisonkarte. Die Stadtwerke werden laut Ankündigung in dieser Saison wieder Mehrfachkarten, das heißt Saison-, Familien sowie Eltern-Kind-Karten anbieten. Im Vorverkauf erhalten Frühbucher Vergünstigungen auf die Saisonkarte. Strom- und Erdgaskunden der Stadtwerke Sigmaringen dürfen sich über weitere Ermäßigungen für das Saisonticket freuen. Die Saison-, Familien- sowie Eltern-Kind-Karten sind ab 11. Aperil im Service-Center am Leopoldplatz erhältlich. Darüber hinaus können Badegäste die Zehner-Karte sowie die Einzelkarten für Erwachsene oder für Kinder/Jugendliche/Ermäßigte erwerben. Der Verkauf dieser Karten erfolgt ausschließlich im Freibad. Ein weiteres Angebot, die Abendkarte, richtet sich an alle, die ab 17 Uhr noch einige Bahnen schwimmen oder sich abkühlen möchten.

Das voraussichtliche Ende der Badesaison ist für den 25. September geplant.