Freibad-Modernisierung wird 97 000 Euro teurer

Die Sanierung des Freibads wird 97 000 Euro teurer als geplant. Bei der Sitzung des Bauausschusses vor wenigen Wochen war noch die Rede von einer Kostenzunahme von 43 000 Euro, nun sind es nochmals 54 000 Euro mehr geworden, wie bei der Gemeinderatssitzung am Mittwoch deutlich wurde. Die Kostensteigerung liegt bei etwas mehr als einem Prozent über dem Ausgangsbetrag, die Gesamtkosten betragen nun 8,127 Millionen Euro (2,475 Millionen Euro kommen vom Bund). Grund für die Verteuerung sind laut Planer neue Erkenntnisse über die Preise von Gewerken, die damals noch nicht vorlagen und noch nicht in die Kalkulation mit eingeflossen sind. Peter Fürmaier vom Büro Planstatt Senner und Martin Reimer von 4a-Architekten Stuttgart erklärten zudem, welche Anregungen von Bürgern aus der Informationsveranstaltung zum Freibad in der Stadthalle bei der Planung berücksichtigt werden können.

So soll es ein kleines Gebäude in Beckennähe geben, in dem die DLRG Lagerflächen erhält, und in welches neben dem Schwimmmeisterraum eine Umkleide für Frühschwimmer eingebaut werden soll. Schließfächer in Beckennähe soll es ebenso geben wie Umkleideschnecken auf der Wiese und den bereits angedachten Fünf-Meter-Turm. Im Keller des Hauptgebäudes soll es Platz für eine Werkstatt der Techniker geben, Fahrradständer werden am Eingang installiert und mit einer Sprechanlage soll das Personal künftig auch mit den Besuchern kommunizieren können. Während der Rennovierungszeit, in der das Bad geschlossen ist, sollen die Frühschwimmer die Möglichkeit erhalten, ins Mengener Freibad auszuweichen. Das Lehrschwimmbecken der Geschwister-Scholl-Schule soll zudem länger geöffnet haben, um von der Öffentlichkeit genutzt werden zu können.

Gemeinderat Gerhard Stumpp (Grüne) zeigte sich wenig erfreut über die Kostenentwicklung: „Innerhalb von zwei Wochen 54 000 Euro mehr – wenn das so weiter geht, sind wir in einem Jahr bei mehr als einer Millionen Euro Kostensteigerung.“ Markus Lehmann (CDU) wollte wissen, wie sich die Kosten bei anderen, vergleichbaren Projekten verhielten. Die Planer sagten einerseits, dass nun nicht mehr mit großartigen Kostensteigerungen zu rechnen sei, andererseits käme es auch auf die Marktsituation an, zu welchen Preisen die Dienstleistungen vergeben werden könnten und welche Überraschungen sich noch im Bestand des Freibads verbergen würden. Gemeinderätin Melanie Hirlinger (Freie Wähler) bat darum, zwischen den Sammelduschen wenigstens ein bis zwei Duschkabinen zu installieren. Martin Huthmacher (SPD) erklärte das Projekt bislang für sehr gelungen und fand trotz der Kostensteigerung Worte des Lobes für die Planer.

Farbgebung steht fest

Die Farbgebung des neuen Freibads wird in Grün-, Grau- und Sandtönen gehalten und soll sich an den Bestand anpassen. Sichtbeton und Holzfassaden sind die dominierenden Eindrücke. Der Weg zu den Becken soll barrierefrei werden und wird mit Betonsteinen gepflastert, statt der Durchschreitebecken gibt es künftig Duschinseln. Die Terrasse unterhalb des Kiosks erhält Holzsitzmöglichkeiten, Sonnenschirme und Grünpflanzen.

Das Schwimmerbecken umfasst sechs Bahnen, es wird neben dem Fünf-Meter-Turm auch ein Drei-Meter-Sprungbrett und ein Ein-Meter-Brett geben. Das räumlich vom Schwimmerbecken getrennte Nichtschwimmerbecken erhält unter anderem einen Steg, Düsen, eine Schaukelwanne, Wasserspeier und neben der Bestandsrutsche wird eine Breitrutsche installiert. Das Kinderbecken wird ringsherum mit weichem Kunststoffbelag ausgekleidet, sodass Stürze abgefedert werden. Eine Rutsche und Wasserspeier sowie ein Schiffchenkanal mit Pumpe dienen als Spielmöglichkeit. Zwei motorbetriebene Sonnensegel sorgen für Schatten, die Tiefe der Becken variiert zwischen null und 20 beziehungsweise 45 Zentimeter. Der Bereich wird von Hecken eingefasst. Was Baumbestand und Spielgeräte angeht, so bleiben diese erhalten, zusätzlich werden Ahorn-Bäume und säulenförmige Buchen sowie Hecken und Bodenleger auf dem Areal gepflanzt.

Die Ausschreibung der Gewerke hat nun begonnen. Derzeit wird nach einem Anbieter für das Edelstahlschwimmbecken gesucht. Dabei rechnen die Planer mit einer verhältnismäßig günstigen Lösung. Ab Anfang April soll umgebaut werden, zum Mai 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Derzeit liege man im Zeitplan. Die Gemeinderäte gaben einstimmig ihr Einvernehmen zum Bauentwurf und der Finanzierung.