Freibad: Die Preise für den Rohbau geraten aus den Fugen

Die Stadt gerät bei der anstehenden Freibad-Sanierung in Schwierigkeiten: Für die Erd- und Rohbauarbeiten sah die Kostenschätzung ein Budget in Höhe von rund 850 000 Euro vor. Nach der Ausschreibung liegt lediglich ein Angebot vor. Der Bieter fordert einen Preis in Höhe von 2,35 Millionen Euro. Das wäre mehr als das Zweieinhalbfache im Vergleich zu den Berechnungen des Architekten. Das Vorgehen will der Gemeinderat nun in seiner Sitzung beraten.

Die Stadtverwaltung möchte die Ausschreibung aufheben, um mit Baufirmen direkt in Verhandlungen eintreten zu können. Andere Gewerke wie die Abbrucharbeiten, den Bau einer neuen Rutschanlage, die Badewasser- die Heizungs- und Elektrotechnik möchten die Stadtwerke als Bauherr jedoch vergeben. Der Gemeinderat soll die Werkleitung dazu ermächtigen. Bereits im vergangenen Jahr wurde die Edelstahlauskleidung der bestehenden Becken beauftragt. Der günstigste Bieter wird sie zu einem Preis von 1,123 Millionen Euro ausführen. Verglichen mit der Berechnung kommt die Stadt hier rund 300 000 Euro günstiger weg.

Wie sich die Ergebnisse der aktuellen Ausschreibungen auf die Kalkulation auswirkt, wird der Stadtbaumeister in der Sitzung am Mittwoch vorstellen. Bislang genehmigte der Gemeinderat einen Kostenrahmen in Höhe von 8,127 Millionen Euro. Das Freibad soll in dieser Saison saniert werden. Aus diesem Grund entfällt die Saison.