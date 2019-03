Frauengruppe greift bei der Ziegelesch-Fasnet zum Gewehr

Dass ist den Bilharz-Harmonists vermutlich noch nie passiert: Direkt im Anschluss an einen Song steht ein anderer Chor auf und singt einen Gegensong. So geschehen am Freitagnachmittag bei der Ziegelesch-Fasnet. Das ist eine Stadtteilfasnet, bei der so manches Semerenger Narrengesicht wiederzuerkennen ist.

Im Hof ihres Chormitglieds Bernhard Eisele singen die Bilharz-Harmonists zum Abschluss ihres Auftritts „I kann’s nemme hera“. Sie besingen damit das Wehklagen so mancher Ehefrau vor dem Spiegel oder sonstwo in ihrem Leben. Das männliche Geschlecht, ist ob der weiblichen Unzufriedenheit so verzweifelt, dass es zur Waffe greift.

Waffe ist das Stichort – die Frauen greifen vertreiben die Harmonists mit Gewehren in der Hand von der Bühne und singen über männliche Unzulänglichkeiten wie triefende Schnupfnasen oder andere männliche Schwächen. So gewinnt das weibliche Geschlecht Oberhand und die Harmonists scheinen im Vorfeld der Fasnet nichts von der Absicht mitzubekommen haben, denn immerhin ist mit Jutta Eisele die Ehefrau von Harmonist Bernhard unter den Sängerinnen. Der eigenen Frau auf den Leim zu gehen – ganz schön bitter.

Die Ziegelesch-Fasnet läuft nach festen Ritualen ab. Nach Eiseles Begrüßungsbütt stellen sich die Besucher zum Umzug auf: Vorne die Musik, dahinter die traditionell mit einer Frau besetzte Bräutlingsstange und schließlich der Narrenbaum.

Nach diversen Programmpunkten schmeißen die Grillmeister den Grill an. Im Fett bruzzeln echte Ziegelesch-Würste, die mit Zwiebeln garniert werden. So lassen es sich die Besucher gegen eine Spende für den Kinderarten gut gehen.

Die Räamasänger sind zurück

Apropos: Die Räamasänger waren im Ziegelesch wieder gesehen. Sie sind wohlbehalten aus Konstanz zurückgekehrt. Nach dem Ausflug in die Konzilstadt schwören sie ihrer Heimatstadt die Treue. Im nächsten Jahr wollen sie am Auseligen Donnerstag wieder durch Sigmaringen ziehen.