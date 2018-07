Frauen aus Cottbus und Sigmaringen schlagen Brücken zueinander

Es regnete den ganzen Samstagvormittag über, doch den Frauen aus Cottbus, die in Sigmaringen derzeit zu Besuch sind, macht das bisschen Regen nichts aus. Das 20 Ost-West-Frauentreffen soll gefeiert werden, denn in dieser Form wird es wohl nicht mehr stattfinden. Als Symbol wird für die jahrzehntelange Verbundenheit ein Ginkgobaum am Radweg beim Hofgarten gepflanzt.

„Man spürt ja förmlich, wie engagiert sie sind“, sagt Bürgermeister Thomas Schärer im Regen am Radweg beim Hofgarten stehend, wo bald schon ein Ginkgobaum wachsen und gedeihen soll. Vor 20 Jahren als die Mauer fiel und Deutschland wieder vereint war, stellten sich in Cottbus und in Sigmaringen viele Frauen die Frage: „Was wissen wir von dem anderen Teil des Landes und seinen Menschen?“

Die Mitarbeiterinnen des Cottbuser Frauenzentrums, darunter Ingrid Model, die familiäre Kontakte nach Sigmaringen hatte und damals zur Sigmaringer Frauenwoche eingeladen wurde, setzten den Grundstein für die Ost-West-Frauentreffen. In Kempten, Haslach und München gab es ebenfalls durch verwandtschaftliche und freundschaftliche Kontakte Ingrid Models eine weitere Unterstützung für das gegenseitige Kennenlernen und Verstehen.

Das erste Ost-West-Frauentreffen fand bereits im Jahr 1992 in Cottbus statt und nun das 20. und wohl letzte Treffen in dieser Form in Sigmaringen, denn die Vorbereitungen und Durchführungen der Treffen wird den nicht jünger werdenden Frauen zunehmend zu viel. Die Treffen waren all die Jahre hindurch als Projekte an Frauenzentren so wie das Sigmaringer Frauenbegegnungszentrum angebunden. Die Cottbuser Frauen haben für das Ginkgobäumchen Erde aus dem Osten mitgebracht. Noch ist es nicht die richtige Pflanzzeit für das Bäumchen, das als Symbol für Freundschaft und Liebe steht. (uka)