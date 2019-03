Frauen auf der Stange: So reagiert die Zunft in Sigmaringen

25 Bräutlinge sind am Fasnetsdienstag um den Rathausbrunnen getragen worden. Wer etwas über Persönlichkeiten aus der Kreisstadt erfahren möchte, für den ist das Hochamt der Semerenger Fasnet ein Muss. Die Öffnung des Bräutelns für Frauen hat der Vetter Guser weitgehend verdrängt. Ilse Lippert, die die Diskussion losgetreten hatte, musste auf dem Rathausbalkon zuschauen, wie ihr Enkel David ihren Mann vertrat.

Zunftmeister Hartwig Mahlke kam erst auf das Thema zu sprechen, als der Ritt von Enkel David schon beinahe wieder vorbei war. „Sie haben sicher bemerkt, dass etwas nicht stimmt“, sagte er. Der junge Mann sei in Vertretung auf der Stange, so etwas habe es schon öfter gegeben.

Doch so manches Zunftmitglied lässt nicht locker: Martin Schneble, eine Braune Fledermaus durch und durch, wagte sich als verkleidete Frau auf die Stange. Er feierte als „First Lady“ Premiere. Seine Frau hatte sich den Spruch Ladies First ausgedacht. „Nicht alle können darüber lachen“, sagte sie.

Was die meisten Moderatoren auf dem Rathausbalkon auszeichnete, ist, dass sie Wissenswertes über die Bräutlinge stilvoll erzählten. Über Rolf Früh, ebenfalls Braune Fledermaus par excellence, sagten sie, dass er seine Gabi vor mehr als 50 Jahren beim Kehrausball in der Stadthalle kennengelernt habe. Die Bräutlinge vertraten auf der Stange ihre Profession: Anton Halmer hielt die grünen Fahnen des Kleingärtnervereins hoch und Konrad Huthmacher stieg in der Konditorenkluft auf die Stange. Seine ganze Familie trat in selbiger Tracht an. Der Seniorkonditor des Café Seelos ließ sich beim Auswerfen der Süßigkeiten die meiste Zeit. „Es kann sich bloß noch um eine halbe Stunde drehen“, rief ihm Hermann Brodmann zu. Bloß it hudla.

Einige Originale auf der Stange

Die Bräutlingsgesellen trugen eine Reihe von Zunftoriginalen auf ihrem Rücken. Einer von ihnen war der frühere Zunftmeister Gerhard Mühlebach, der laut Brodmann in Mainz Zahnmedizin und Fasnachtologie studierte. Der Tambourmajor Dieter Heinzelmann stieg als Silberhochzeiter auf die Stange und wurde vom Fanfarenzug um den Brunnen begleitet. Wie Rolf Früh lernte der Silberhochzeiter Franz Kienzle seine Frau Simone auf der Fasnet kennen. Und zwar in Fridingen, ihrem Heimatort.

Peter Brodmann, der Bruder von Narrenrat Hermann, verkleidete sich übrigens nicht ohne Grund als englische Teemischung. Sein Frau ist Engländerin und in der Familie Brodmann geht die Angst um, dass es hierzulande wegen des Brexits bald keinen Inseltee mehr zu kaufen gibt. Trotzdem verteilten die Brodmanns großzügig Teebeutel.

Der Mann von SZ-Redakteurin Anna-Lena Janisch, Matthias Janisch, stieg als grüner Hochzeiter im Häs eines Schlosspapageis auf die Stange. „Uns freut sehr, dass sie nach dem Studium von Konstanz den Weg nach Sigmaringen gefunden haben“, sagte Moderator Raphael Vees. Auf dem Balkon traf Redakteurin Janisch den Zunftmeister. Über Lipperts Lippenbekenntnis und die Lawine, die ausgelöst wurde, sprachen die beiden an diesem Tag nicht.

Vielmehr stimmten sie sich auf den Umzug ein, der sich am Nachmittag durch Semerenga schlängelte und die Fasnet beschloss.