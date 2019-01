Frau wird beinahe um 750 Euro betrogen

Eine 37-jährige Frau ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen worden, der vorgab, dass sie mehr als 49 000 Euro gewonnen habe. Um den Gewinn aber auszahlen zu können, forderte er eine Gebühr von 750 Euro in Form von „ITunes“-Guthabenkarten. Die Frau wurde beauftragt, die Guthabenkarten zu kaufen und anschließend die Codes dem Unbekannten bei einem erneuten Anruf mitzuteilen. Zu einer Übermittlung der Codes kam es jedoch nicht. Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und rät: Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen etwas merkwürdig erscheint. Sprechen Sie am Telefon niemals über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben/Überweisen Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder Vertrauten über den Anruf. Wenn Sie unsicher sind: Rufen Sie die Polizei unter der 110 oder Ihre örtliche Polizeidienststelle an. Nutzen Sie nicht die Rückruffunktion. Weitere Informationen unter: www.polizei-beratung.de