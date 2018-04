Frau wird bei Aufprall schwer verletzt

Einen kurzen Moment unaufmerksam ist am Dienstag gegen 9.15 Uhr ein 62-jähriger Kia-Fahrer gewesen, als er von der Laizer Straße kommend an der Auffahrt zur B 313 auf den Wagen einer anhaltenden 38-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Frau schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand ein Schaden von rund 7000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge mussten durch einen Abschleppdienst abtransportiert werden.