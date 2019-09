Frau stirbt nach Verkehrsunfall auf der B32

Tödliche Verletzungen erlitt die 87-jährige Fahrerin eines Mercedes-Benz A-Klasse, die am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr die Bundesstraße 32 aus Richtung des Sigmaringer Gewerbegebiets Schönenberg II in Richtung Liebfrauenschule befuhr. Die Seniorin geriet laut Polizei etwa einhundert Meter nach dem Kreisverkehr, in dem die Friedrich-List-Straße und die Zeppelinstraße in die Bundesstraße 32 einmünden, aus noch nicht geklärter Ursache in den Gegenverkehr.

Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden VW Golf eines 59-Jährigen, der die Bundesstraße 32 in Richtung Sigmaringendorf befuhr. Beide Verletzten wurden vom Rettungsdienst und einen Notarzt versorgt und ins Krankenhaus gebracht, wo die 87-Jährige schließlich verstarb. Der 59-jährige Autofahrer erlitt schwere Verletzungen. An der Unfallstelle waren neben den Beamten der Verkehrspolizeidirektion Sigmaringen und des Polizeireviers Sigmaringen die Freiwillige Feuerwehr Sigmaringen, der Rettungsdienst und Kräfte der im Landkreises Sigmaringen tätigen Notfallseelsorge im Einsatz.

So schnell können Notärzte vor Ort sein