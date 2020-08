Frau stiehlt zwei Kleider aus Modegeschäft

Eine unbekannte, etwa 40-Jährige Frau hat am Dienstagnachmittag aus einem Bekleidungsgeschäft in der Schwabstraße zwei Kleider gestohlen, die sie zuvor anprobiert hatte. Der Warenwert betrug rund 160 Euro. Das teilt die Polizei am Mittwoch mit. Gegen 15.30 Uhr betrat die Unbekannte in Begleitung eines etwa neunjährigen Mädchens und einem Hund das Geschäft. Bei ihrem ersten Besuch kaufte sie ein Kleid. Kurze Zeit später kam sie erneut in den Laden und hielt sich laut Polizei auffällig im hinteren, schlecht einsehbaren Bereich des Ladens auf. Als die Frau das Geschäft verließ, ohne etwas zu kaufen, bemerkte die Verkäuferin bei der Nachschau, dass zwei Kleider, eines für circa 60 Euro und eines für etwa 100 Euro, fehlten. Laut Zeugenaussage ist die Ladendiebin etwa 180 Zentimeter groß. Eine nähere Beschreibung ist laut Polizei nicht möglich.