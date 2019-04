Frau reicht Flüchtling Stielkamm für Angriff: Geldstrafe

Die Auseinandersetzung in der Landeserstaufnahmestelle (LEA) Sigmaringen schien gerade beigelegt, die Sicherheitsmänner hatten den Flüchtling offenbar beruhigt, als dieser nach einem Stielkamm griff und einen der vier Männer damit angriff. Verletzt wurde der Sicherheitsmann nicht, weil seine Kollegen eingriffen. Trotzdem hat sich ein Gerichtsverfahren am Sigmaringer Amtsgericht um diesen Kamm gedreht, denn einer Bewohnerin der LEA wurde vorgeworfen, dem Angreifer die Frisierutensilie gereicht zu haben – Beihilfe zur gefährlichen Körperverletzung.

Die 35-Jährige, die mit einem Säugling im Arm vor Gericht erschien, leugnete die Tat. Per Dolmetscher sagte sie in Englisch aus, sie habe den Kamm nicht angereicht, sondern ihn von dem Angreifer aus den Haaren gezogen bekommen. Während die Auseinandersetzung zwischen Flüchtling und den Sicherheitsmännern im Außenbereich startete, sei sie auf ihrem Zimmer gewesen und habe ihre Tochter frisiert. Als sie Schreie hörte, habe sie sich den Kamm in die Haare gesteckt, nachgesehen, was los ist, und den Angreifer am Boden gesehen – festgehalten von den Sicherheitsmännern. Nachdem sie ihn losließen, sei er zur Angeklagten gekommen und habe ihr den Kamm aus den Haaren genommen, um zuzustechen.

Die Zeugen, drei beteiligte Sicherheitsmänner, sagten etwas anderes aus. Wie sie alle berichteten, sei der Streit durch eine tragbare Herdplatte entstanden, die der spätere Angreifer nicht haben durfte. Dieser wollte die Herdplatte aber nicht abgeben und schlug einen der Männer mit seinem Rucksack. Als er auch nicht zum zentralen Info-Point gehen wollte, kam es zum Gerangel. Dabei drückte die Security den Mann zu Boden.

Nachdem sich der Angreifer vermeintlich beruhigt hatte, ging er laut Zeugen zu seiner Frau. Dort habe ihm die Angeklagte, die daneben stand, den Kamm gereicht. „Es war unmöglich, so schnell den Kamm in den Haaren der Frau zu sehen“, sagte einer der Zeugen zur Behauptung der Angeklagten. Er selbst habe den Kamm erst für ein Messer gehalten. Dagegen wehrte sich die Angeklagte vor Gericht. Immer wieder sagte die Frau, die aus Nigeria stammt und seit Herbst in Deutschland lebt, aufgebracht: „Das ist eine Lüge.“

Das wiederum sahen Staatsanwältin und Richterin Elisabetta Carbotta anders. Die Staatsanwältin forderte eine Geldstrafe von 50 Tagessätzen á fünf Euro, Carbotta urteilte entsprechend. In ihrer Begründung sagte die Richterin, sie halte die Zeugenaussagen für glaubhaft: „Absprachen sind nicht erkennbar, dafür unterscheiden sich die Details zu sehr, und die Männer hätten auch keinen Grund, Sie zu Unrecht zu beschuldigen.“ Die Höhe der Strafe komme durch das geringe Einkommen der Angeklagten zustande. Deshalb erlaubte Carbotta auch. gemeinnützige Arbeit zu leisten