Frau nimmt Mann die Vorfahrt

Eine 56-jährige Mercedes-Fahrerin hat am Sonntag gegen 12 Uhr an der Ecke Schützenstraße/Mühlbergstraße einen Unfall verursacht. Die Frau bog laut Polizeibericht nach rechts in die Mühlbergstraße ein und übersah hierbei einen 51-jährigen Ford-Fahrer, der Vorfahrt hatte. Bei der Kollision wurde der Ford gegen einen am Straßenrand abgestellten Autoanhänger geschoben. Der Beifahrer des Fordfahrers wurde leicht verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 11 000 Euro.

