Frau Nägele in „do schnallsch ab“

Ein höchst amüsanter Abend ist den Gästen anlässlich des vom Sigmaringer Kreis-DGB nachgereichten Frauentags in der gut gefüllten Aula der Bilharzschule verabreicht worden.

Hauptprotagonistin war Helga Becker alias Frau Nägele mit ihrem Programm „Do schnallsch ab oder die Welt wird immer blöder“. Die Kabarettistin brachte die anwesenden Frauen zum Jubeln und einige der wenigen Männer vielleicht auch zum Stöhnen. Vor allem, wenn sie die eitlen Herren aus der Geschäftswelt persiflierte: Kein Hirn, kein Herz, kein Rückgrat und keine Eier – selbst der beste Boss-Anzug nütze nichts, wenn dieser aussähe wie ein Hugo. Viel zu erzählen hatte sie auch über ihren „beschte Ma vu älle“, immer abgekürzt als bmvä. Aber nicht nur das männliche Geschlecht war das Ziel ihrer wortgewaltigen Spottscheibe. Sie nahm auch die Frauenwelt und ihre Eigenheiten tüchtig ins Visier. Und sie fand im Publikum spontan eifrig mitwirkende Bündnispartnerinnen, wenn es über „Restaurierungsmittel“ zur Gesichts- und Körperpflege ging. Vor allem ihre stets im urschwäbischen Dialekt originell verpackten Ausflüge in die weibliche Intimität stürzte die weibliche Natur in schwerste Lachanfälle. Die Frau aus Murr an der Murr nahm alles auf die Schippe. Sie schilderte ihre Vorliebe zum heimischen Wein – da wäre es ihr schon mit einem Viertele im Dampfbügeleisen wohl. Sie sang bekannte Lieder, umgedichtet durch die eigene Feder, inbrünstig den Blues tanzend, beispielsweise zu ihrer Lieblingsspeise, den Maultaschen jedweder Art. Nichts war der treffsicheren Humoristin heilig.

„Frauentag ist jeden Tag“, erklärte zuvor Susanne Fuchs, die Frauenbeauftragte des Kreis-DGB, ihrem erwartungsfrohen Publikum. Denn jeden Tag sei auch die Ungleichheit zu spüren: in prekären Beschäftigungsverhältnissen, in schlecht bezahlten Berufen. Insbesondere Frauen drohe die Altersarmut. Susanne Fuchs prognostizierte, dass es bei dem schleppenden Tempo wohl noch 136 Jahre dauern dürfte, bis die Gleichstellung von Mann und Frau tatsächlich erreicht sei. „Wir brauchen in der Gesellschaft, Politik und in Gewerkschaften mutige, laute, unbequeme, aber auch humorvolle Frauen“, sagte sie. Frauen wie eben Frau Nägele, die für ihren Auftritt langanhaltend stürmischen Applaus erntete. Die Spendeneinnahmen in Höhe von 400 Euro gehen an das seit fünf Jahren bestehende Frauenhaus in Sigmaringen.