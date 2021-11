Frau meldet vermutlich selbst verursachten Unfall und sucht Schuldigen

Falsche Beschuldigungen hat offenbar eine 42-Jährige am Samstag gegen 6.30 Uhr gemacht. Die Frau hatte laut Pressemeldung bei der Polizei angerufen und Schäden an ihrem Ford Fiesta angegeben. Das Fahrzeug parkte vor der Paulaner Stube in Sigmaringen, dort hatte sie es nach eigenen Angaben beschädigt vorgefunden. Beim Anschauen des Ford Fiesta ergab sich aber ein anderes Bild. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der Anruferin zeigte einen Wert von 2,02 Promille. Des Weiteren deuteten die Beschädigungen auf ein vom Fiesta ausgehendes Unfallereignis hin. In der Bittelschießer Straße wurden anschließend ein beschädigtes Verkehrszeichen sowie ein beschädigtes Auto gefunden, die mit den Spuren am Fiesta übereinstimmten. Durch die zuständige Staatsanwaltschaft Hechingen wurde eine Blutentnahme bei der 42-jährigen angeordnet. Mutmaßlich ist sie für die Unfallschäden selbst verantwortlich.