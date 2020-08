Frau löscht Brand in Familienhaus

Rechtzeitig entdeckt wurde ein Feuer, das am Dienstag gegen 23 Uhr hinter einem Mehrfamilienhaus im Römerweg aus bislang unbekannter Ursache entstanden war. Darüber informiert die Polizei am Donnerstag. Eine Bewohnerin hatte vom Balkon aus die Flammen bemerkt und diese mit Wasser gelöscht, ehe das Feuer größeren Schaden anrichten konnte. Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte der Brand von einer an der Hausfassade abgestellten Kartonage ausgegangen sein, die sich möglicherweise durch eine Zigarettenkippe entzündet hatte. Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung ergaben sich nicht.