Nur durch das sofortige Einschreiten einer 33-jährigen Bewohnerin ist am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in der Schwabstraße ein größerer Brand verhindert worden. Die Bewohnerin hatte eine bereits brennende Papiertonne, welche direkt an der Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses stand, mit Wasser gelöscht, teilte die Polizei am Freitag mit. Neben dieser Tonne standen zwei weitere gefüllte Papiertonnen, auf die das Feuer übergegriffen hätte. Im Innern der Mülltonne wurde ein glühender Zigarettenstummel entdeckt. Zeugen, die zur Tatzeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an die Polizei, Telefon 07571/1040, zu wenden.