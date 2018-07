Frau gibt ihre Bewerbung ab

Zwei Wochen vor Ablauf der Bewerbungsfrist hat eine Frau ihre Unterlagen im Rathaus eingereicht. Die Verwaltung bestätigte den Eingang der Bewerbung, durfte aber den Namen nicht nennen, da das Einverständnis der Bewerberin noch nicht vorlag.

Es gibt sie also doch noch: Menschen, die in Sigmaringen Bürgermeister werden wollen. Nach SZ-Informationen reichte am Dienstag nach Pfingsten eine Frau ihre Bewerbung ein. Angeblich stammt sie aus dem Raum Ulm. Allerdings gab das Rathaus gestern nicht den Namen der Bewerberin weiter. Aus Datenschutzgründen müssen die Bewerber der Weitergabe ihres Namens an die Presse zustimmen. Diese Einwilligung liegt der Stadt noch nicht schriftlich vor.

Bei einigen Sigmaringer Geschäftsleuten und Gastronomen fühlte die Frau bereits vor, ob sie ihre Wahlwerbung in Form von Flyern auslegen dürfe. Sie wäre nach dem im Landratsamt des Zollernalbkreises beschäftigten Juristen Daniel Hahn (36) die zweite Interessentin. Bis Montag, 7. Juni, können sich Kandidaten melden. Die Wahl ist auf Sonntag, 4. Juli, festgelegt.