Frau flüchtet nach Unfall, Polizei sucht Zeugen

Um Hinweise zu einem Unfall mit Fahrerflucht am Montag gegen 11.50 Uhr in der Leopoldstraße bittet die Polizei Sigmaringen. Die bislang unbekannte Fahrerin eines roten VW Polo, die vom Kreisverkehr kommend in Richtung Zoller-Hof unterwegs war, beschädigte laut Polizeibericht in Höhe einer Linkskurve einen ordnungsgemäß geparkten Peugeot beim Vorbeifahren. Anschließend fuhr sie weg, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Bei der Fahrerin handelte es sich um eine circa 70-jährige Frau mit Sonnenbrille, sie war alleine im Fahrzeug.