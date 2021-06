Frau fährt frontal gegen parkendes Auto

Rund 25 000 Euro Sachschaden hat die 57-jährige Fahrerin eines Ford Fiesta am Montag gegen 19 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Römerstraße verursacht. Die Ford-Fahrerin befuhr die Römerstraße in Fahrtrichtung Winterlinger Straße, wo sie aus bislang unbekannten Gründen auf die linke Fahrbahn gelangte. Sie verwechselte nach eigenen Angaben das Gas mit der Bremse und fuhr frontal gegen einen abgestellten Wagen, welcher durch den Aufprall auf ein weiteres, geparktes Auto geschoben wurde. Durch die Kollision wurden die Fahrerin sowie ihre 81-jährige Beifahrerin leicht verletzt und vorsorglich in eine Klinik gebracht.