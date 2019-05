Frau erpresst Mann mit Nacktaufnahmen

Ein 26-jähriger Mann aus einer Kreisgemeinde ist im Internet Opfer einer Erpresserin geworden. Der Mann soll im Internet mit einer Frau geflirtet haben.

Bei der sogenannten Sextortion bringen Betrüger ihre Opfer dazu, sich vor der Webcam auszuziehen und sexuelle Handlungen an sich selbst vorzunehmen. Anschließend erpressen sie ihre gutgläubigen Chatpartner.

Der Mann meldete sich am Donnerstag beim Polizeirevier Sigmaringen, nachdem er am Mittwochmorgen in die Falle einer Erpresserin geraten war und nicht mehr weiter wusste. Die Polizei nahm eine Strafanzeige entgegen und leitete ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt ein.

Erpresser sitzen mutmaßlich im Ausland

Dem Mann erklärte die Polizei, wie er sich im Internet verhalten soll. Die Umsetzung der Drohung, peinliche Aufnahmen im Internet zu veröffentlichen, liege einzig im Ermessen der vermutlich im Ausland ansässigen Erpresserin und ihrer Komplizen, teilt die Polizei weiter mit.