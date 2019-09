Frau übersieht anderes Auto

Ein Verkehrsunfall hat sich am Montag gegen 17.45 Uhr an der Kreuzung L 455/L 456 ereignet. Die 28-jährige Lenkerin eines Mazda befuhr die L 455 in Richtung Sigmaringen/Krauchenwies und wollte an der Kreuzung nach links in Richtung Krauchenwies auf die L 456 einbiegen. Hierbei übersah sie den von links kommenden Wagen eines 53-jährigen Mannes. Es kam zur Kollision, bei der sich die Unfallverursacherin leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von etwa 10 000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.