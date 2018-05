Franz Wagner will „Wir für euch“ 2019 abgeben

Bei der Jahreshauptversammlung des Chors „Wir für euch“ hat Chorleiter Franz Wagner die Mitglieder mit der Bekanntgabe seines Rücktritts überrascht. Immer wieder habe er zusammen mit dem Vorstand überlegt, den Chor für jüngere und junge Menschen attraktiv zu machen, zu begeistern und so die Zukunft des Vereins zu sichern. Nun wolle er Nägel mit Köpfen machen. Er teilte mit, dass er zum Jahresende 2019 als Chorleiter aufhören möchte. „Keine Krankheitsgründe, kein Frust, kein anderes Projekt, einfach zum richtigen Zeitpunkt aufhören“, teilte er mit. Verblüfft und teilweise sehr betroffen, aber mit viel Verständnis für die Entscheidung des Chorleiters reagierten die Mitglieder. So werden nun die Aktionen des Chores 2018/19 sowohl unter dem Zeichen des Aufbruchs, als auch unter dem Zeichen des Abschieds stehen. Die Stelle des Chorleiters wird zu Beginn des Jahres 2019 ausgeschrieben.

Die Mitglieder der Chorgemeinschaft haben außerdem auf Highlights des vergangenen Jahres geblickt. Neben verschiedenen Konzerten in der näheren Umgebung zählten die Mitglieder dazu auch die gemeinsame viertägige Fahrt in die Toskana. Der Höhepunkt des Vereinsjahres stellte jedoch das Jubiläumskonzert in der Stadthalle Sigmaringen zum 30-jährigen Bestehen der Chorgemeinschaft dar. Hier hieß der Chor, der ausschließlich zugunsten karitativer Projekte singt, nicht nur viele Besucher willkommen, sondern konnte im Anschluss den Verantwortlichen des Frauen- und Kinderschutzhauses, zu dessen Gunsten gesungen wurde, den beachtlichen Betrag von 3500 Euro überweisen.

Maria Zilk, die der Chorgemeinschaft ach Jahre als Kassiererin diente, hatte bereits im Vorfeld angekündigt, für dieses Amt nicht mehr zur Verfügung zu stehen. Sie wurde nach Entlastung mit Wehmut und unter großem Beifall verabschiedet. Sie wird die Chorgemeinschaft aber weiterhin als Sängerin und engagiertes Mitglied unterstützen. Spannend wurde es bei der Suche nach einem Nachfolger. Die „außerordentliche Hauptversammlung“ war bereits im Gespräch, da stellte sich die bisherige Beisitzerin, Sabine Dietrich zur großen Erleichterung aller für diese verantwortungsvolle Aufgabe zur Verfügung.

So konnte in offener Abstimmung die neue Vorstandschaft gewählt werden: Maria Rebstein (Vorsitzende), Wolfgang Bach (Stellvertreter), Franz Wagner (Chorleiter), Sabine Dietrich (Kassiererin), Hilde Pfandke (Schriftführerin), Chiara Martinelli-Laux (Notenwartin) und Tatjana Schick (Beisitzerin).