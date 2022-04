Frankreich auf vier Rädern

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Von außen ist es eigentlich nur ein kleiner, weißer Renault. Doch wie viel mehr steckt in ihm: ein waschechter Franzose, aktuelle französische Musik, viele andere authentische Materialien sowie ein Haufen französischer Wörter. Das „France Mobil“ war zu Gast in der 5. Klasse des Gymnasiums und begeisterte mit seiner Stippvisite die Schüler. Der 26-jährige aus der Provence stammende Thibaut Lavigne bringt mit diesem „fahrenden Kulturinstitut“ Bewegungsspiele, Bilder und Musik mit, um den Schülern sein Land und seine Sprache näher zu bringen. Er spricht dabei ausschließlich Französisch, was zunächst bei den Schülern für genügend Aufregung sorgt, ist ihnen die Sprache doch völlig fremd. Schnell aber merken sie, dass sie eigentlich fast alles verstehen können. Und so sind die Hemmungen verflogen, das Interesse geweckt und die Zunge gelockert. Der dynamische und sympathische Dozent versteht es perfekt, mit Hilfe von „Händen und Füßen“ den Schülern die Bedeutung seiner Äußerungen zu vermitteln und sie zum Selber-Sprechen zu animieren. So zum Beispiel werfen sie sich einen großen Stoffwürfel zu, solange französische Musik abgespielt wird. Plötzlich geht die Musik aus. Die Schülerin, die gerade den Würfel in der Hand hält, würfelt – eine 5. Was sollte sie bei einer 5 nochmal sagen? Sie blickt zur Vergewisserung zur Tafel. Sie sagt dann, wie alt sie ist – allerdings auf französisch: „J´ai dix ans“. Zur wiedereinsetzenden Musik macht sich der Würfel dann auf den Weg, einen anderen Schüler etwas über sich verraten zu lassen – auf Französisch natürlich. Die Kinder meistern die Herausforderungen mit großem Engagement. So kann am Ende der Stunde jeder mindestens auf Französisch sagen, wie er heißt, wie es ihm geht und die Farben. Begeistert und auch ein bisschen stolz sind die Schüler nach diesen 45 Minuten Französisch-Erstkontakt: „Mir hat gar nicht gefallen, dass der Dozent schon so früh gegangen ist, man hätte es noch länger ausgehalten“, fassen Sophia und Julia ihre Eindrücke zusammen. Einige der Fünfer werden Französisch als zweite Fremdsprache wählen. Das Programm „France Mobil“ wurde 2002 von der Robert Bosch Stiftung und der Französischen Botschaft in Berlin ins Leben gerufen. Es existiert schon 20 Jahre lang dank der Unterstützung des Deutsch-Französischen Jugendwerks, des Institut Français Deutschland und des Bundeslandes Baden-Württemberg.