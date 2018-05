Fotograf Jörg Amsel ist gestorben

Der Sigmaringer Fotograf Jörg Amsel ist nach längerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Amsel ist einem kunstinteressierten Publikum als Schöpfer grandioser, großformatiger Naturaufnahmen bekannt, die teilweise wie abstrakte Malerei wirken. Amsel hatte einen präzisen Blick für die Schönheit der natürlichen Formen und sah im Detail Konstellationen, die das Abgebildete über sich hinauswachsen ließen. Seine Fotografien strahlen eine einzigartige, oft etwas melancholische Eleganz aus.

Jörg Amsel wurde 1942 in Stuttgart geboren. Er studierte an der Akademie der bildenden Künste Stuttgart Keramik und Fotografie. Von 1972 bis 1993 war er Mitinhaber eines Labors zur Entwicklung höchstwertiger professioneller Farbfotos, deren Qualität auch seinen künstlerischen Arbeiten zugute kam. 1994 zog er sich aus dem Geschäft zurück um sich ganz der Fotografie zu widmen. Beim ehemaligen Bahnwärterhaus zwischen Sigmaringen und Sigmaringendorf, das er und seine Frau Susanne Amsel, eine Goldschmiedin, gekauft hatten, bauten sie das blaue Haus, in dem sie auch immer wieder Ausstellungen veranstalteten.

In der idyllischen Umgebung des Hause am Waldrand und an der Donau hat Amsel viele seiner wundervollen Baumbilder fotografiert. Allerdings wurde sein inniges Verhältnis zu den Bäumen im Wandel der Jahreszeiten und des Tageslichts in späteren Jahren durch die Waldwirtschaft gestört. Der Vollernter, eine Maschine, die aus Lebewesen normierte Holzstämme macht, war ihm verhasst. Neben den Bäumen waren es auch Felsformationen, Wasser, Schnee, Eis und andere Naturerscheinungen, denen Amsel mit seiner Fotografie geradezu eine Seele einhauchte.

Dabei nutzte er als Technik ausschließlich seine Kamera und keine weiteren Hilfsmittel. Das unglaubliche Farben- und Formenspiel, das man in seinen Bildern findet war das Produkt von endloser Geduld und dem Wechsel des natürlichen Lichts.

Jörg Amsel war kein Mann der Gefälligkeiten. Er verstand es, seine Positionen mit Hartnäckigkeit durchzusetzen und gegebenenfalls auch Verzicht durch Rückzug zu üben. Dennoch fanden seine Arbeiten große Anerkennung. Über Jahre hinweg bestückte er immer wieder Themenausstellungen auf der Gipfelstation des Eggishorns, hoch über dem großen Alteschgletscher im Schweizer Wallis. Eine Ausstellung in der Bad Saulgauer „Fähre“ war ein großer Erfolg.

In der Kölner Fotoszene war er ebenso gefragt wie bei Zeitschriften. So veröffentlichte er mehrmals Fotostrecken in „Natur und Kosmos“ und erst Ende vergangenen Monats ist ein größerer Bildbeitrag über Amsel unter dem Titel „Jäger des Lichts“ im Magazin HerzBlut für Heimat und Natur in der Region Bodensee, Hegau Oberschwaben erschienen.

Seine tiefe Verbundenheit mit der Natur hat Jörg Amsel auch im Umgang mit der Krankheit bewiesen, indem er sich auf natürliche Heilmethoden konzentrierte. Aber am Ende hat die Natur doch ihren Tribut gefordert.

Die Beisetzung findet im Familien- und Freundesrahmen in aller Stille statt.