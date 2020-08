Forscherdrang trotz nasser Füße

Nach erstmaliger Absage wegen der Coronapandemie kam das Ökomobil Tübingen nun doch nach Sigmaringen – mit neuem Schutzkonzept. Die Vorschüler des Kindergartens St. Fidelis, die sogenannten Bären, hatten so doch ihren Forschertag am Gorheimer Bach. Das teilt der Kindergarten in einer Pressemitteilung mit.

„Ein Wunder ist geschehen“, sagte Maya, als sie zusammen mit sechs weiteren Vorschülern unter dem Mikroskop mit Hilfe eines Beamers beobachten konnte, wie ein Bachflohkrebs Nachwuchs bekam. Viele Kinder hatten zuvor mit Keschern die Flohkrebse in ihre Schüsseln gefischt. Dass der Gorheimer Bach viele davon beherbergt, deutet auf eine gute Wasserqualität, erläuterte die Leiterin des Ökomobils, die Biologin Sabine Reußink. Auf spielerische Weise, abwechslungsreich und mit gezielt eingesetzten Materialien begeisterte sie die Kinder, sodass diese eineinhalb Stunden konzentriert dabei waren.

Das Schutzkonzept konnte laut Kindergarten gut umgesetzt werden: Die 18 Vorschüler wurden in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die konstanten Kindergartengruppen eingehalten wurden. Zwischen den Gruppen gab es genügend Zeit, um Siebe und Arbeitsplätze zu desinfizieren.

Statt im Ökomobil zu sein, fand alles draußen als Freiluftveranstaltung statt. Die Kinder besuchten die Quelle des Gorheimer Baches, gingen auf Pirsch nach versteckten Holztieren am Ufer entlang und spielten Fischreiher mit einem Schwungtuch auf der frisch gemähten Wiese.

Der Höhepunkt war aber, ins Wasser zu steigen und als Forscher nach kleinen Lebewesen zu suchen. Die Kinder störten sich nicht an nassen Füßen, trotz Gummistiefeln. Mit Hilfe des Mikroskops und eines Bestimmungsblattes fanden sie raus, was sich hier so tummelt: nicht nur der Bachflohkrebs, sondern auch die Eintagsfliegenlarve, die Köcherfliegenlarve und der Strudelwurm. Jedes dieser eingefangenen und beobachteten kleinen Lebewesen wurde behutsam und unversehrt wieder in den Bach zurückgebracht. Was die Erzieherinnen laut Pressemitteilung sehr freut: „Die Kinder sind neugierig geworden auf kleine und unscheinbare Dinge der Natur. Sie werden bewusst und achtsam mit dem Element Wasser umgehen, wissend, dass da viel wertvolles Leben steckt, das man normalerweise gar nicht sieht.“