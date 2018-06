Fontänen erfrischen und erhellen die Nacht

Jan Fischer, Landschaftsarchitekt der Firma Greenbox, hat im Bauausschuss den Stand der aktuellen Entwurfsplanung für die Neugestaltung des Karlsplatzes und die Festlegung der Materialien sowie der Bepflanzung vorgestellt. Die Mitglieder des Bauausschusses haben die Planungen einstimmig gebilligt. Mit dem Beginn der Umsetzung rechnet die Verwaltung für April kommenden Jahres. Es ist eine Bauzeit von neuen Monaten geplant.

Nachdem sich Stadtverwaltung und Fürstenhaus zu einer Gesamtüberplanung des östlichen Stadteingangs entschlossen haben wird nun eine Fläche von knapp 10 000 Quadratmetern neu gestaltet. Knapp 3000 Quadratmeter davon nimmt der Platz vor dem Marstallgebäude ein (die SZ berichtete). Die geschätzten Kosten belaufen sich netto auf etwa 1,9 Millionen Euro, die maximale Fördersumme könnte bei 900 000 Euro liegen. Außerdem müssen in diesem Bereich für 300 000 Euro neue Leitungen verlegt werden. Dass sich der Baubeginn verzögert, liegt daran, dass die Verhandlungen mit dem Fürstenhaus noch nicht abgeschlossen sind und der Bebauungsplan noch nicht fertig ist. Außerdem verlangen die Firmen aufgrund voller Auftragsbücher extrem hohe Preise. So hofft man bei späterer Ausschreibung auf bessere Angebote.

„Das ist gewissermaßen ein Filetstück der Innenstadt und dementsprechend wollten wir einen angemessenen Platz vor dem ehemaligen Marstall schaffen“, sagte Fischer. Außerdem wolle man eine Verbindung mit dem Prinzengarten herstellen. Die Fürst-Wilhelm-Straße wird in einem Halbkreis um den neuen Karlsplatz herumgeführt. Außerdem werden entlang der Bahnlinie Auto- und unterhalb des Schlosses Busparkplätze geschaffen.

Wieder portugiesischer Granit

Als Belag ist wie im restlichen Innenstadtgebiet portugiesischer Granit in verschiedenen Größen vorgesehen. Knapp die Häfte des Platzes wird mit Stufen aus dem gleichen Material versehen, die zum Sitzen und Gehen geeignet sind. Für Menschen mit Sehbehinderung wird in die Pflasterung ein Leitsystem eingearbeitet, damit sie sich mit ihrem Stock an unterschiedlichen Oberflächenstrukturen orientieren können. Der ganze Platz ist barrierefrei angelegt.

Als reizvolles Detail wird in der Mitte des Platzes ein Fontänenfeld angelegt, bei dem aus dem Boden etwa 1,20 Meter hohe Wasserfontänen schießen. Das Feld ist begehbar und an heißen Tagen besonders für Kinder eine Attraktion, die sich hier erfrischen können. Auf der Platzfläche werden festinstallierte großflächige Pflanzschalen verteilt die mit Bodendeckern und Bäumchen bepflanzt werden. Hier wurden aus Kostengründen die vorgesehenen Messing- oder Kupferschalen durch betonierte Ringe ersetzt.

Als Bäume wurden zwei Kirsch-arten gewählt, die gefüllte Vogelkirsche und die Tokyo-Kirsche, die im Frühjahr prachtvoll blühen und im Herbst ein schönes rotes Laub zeigen. Für den Autoparkplatz ist ein Säulen-Spitzahorn vorgesehen und die Anbindung an den Prinzengarten wird mit Kaiser-Linden bepflanzt. Ein von Hecken umgebenes Baumfeld trennt den Busparkplatz von der Straße ab. Die Hecken werden aus Eibe und Hainbuche bestehen.

Nachts werden die historische Fassade des Marstalls, die Wasserfontainen und die Bäume in den Pflanzschalen angestrahlt. Rund um den Platz sind moderne Straßenleuchten verteilt, die eine punktuelle Beleuchtung ermöglichen. Die Anschlüsse für die Stomversorgung für Ereignisse auf dem Platz liegen in Fächern unter der Oberfläche.