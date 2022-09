Förderung der solitären Kurzzeitpflege

Landrätin Stefanie Bürkle freut sich darüber, dass mit dem Josefinenstift in Sigmaringen und dem Seniorenwohn- und Pflegeheim St. Antonius in Bad Saulgau zwei Standorte der Kurzzeitpflege im Landkreis Sigmaringen von einem Förderprogramm des Landes Baden-Württemberg unterstützt werden. So soll eine planbare Entlastungsmöglichkeit für pflegende Angehörige geschaffen werden, heißt es dazu in einer Pressemitteilung des Landratsamtes.

Das „Innovationsprogramm Pflege 2022“ des Landes Baden-Württemberg unterstützt mit einer Fördersumme von fast einer halbe Million Euro die Vinzenz von Paul gGmbH Soziale Dienste und Einrichtungen, das Kuratorium Wohnen im Alter und AGP Sozialforschung bereits seit Juli. Kurzzeitpflegeplätze können nicht mit Patientinnen und Patienten, die eine Dauerpflege benötigen, belegt werden, sondern stehen rein für eine nur vorübergehend benötigte Pflegeunterstützung zur Verfügung. Darunter fällt zum Beispiel der Übergang nach einer Operation über die solitäre Kurzzeitpflege wieder zurück in die eigene Häuslichkeit.

Die Projekte seien sektorenübergreifend aufgebaut, sodass Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen und Hausarztpraxen eng zusammenarbeiten, heißt es vom Landratsamt. Dadurch werde ein guter Übergang zwischen klinischer und nachklinischer Versorgung gesichert und eine bedarfsgerechte und an den Wünschen der Betroffenen orientierte Pflege ermöglicht.

Im Dezember 2021 hatte Landrätin Stefanie Bürkle in einem Gespräch mit den Pflegeheimbetreibern im Landkreis noch die Rahmenbedingungen für die Verbesserung der Angebote an Kurzzeitpflegeplätzen erörtert. Dabei zeigte sich, dass die aktuellen Rahmenbedingungen, gerade für den Ausbau der solitären Kurzzeitpflegeplätze, nicht förderlich waren. Das neue Modell soll Abhilfe schaffen.

„Die Tatsache, dass Krankenhausaufenthalte so verkürzt und häusliche Überforderungssituationen rechtzeitig aufgefangen werden können, spricht für das Modell“, so Jörg Allgayer, Geschäftsführer der Vinzenz von Paul gGmbH. Die Besonderheiten des Modells lägen darin, dass die Prozesse der Krankenhausentlassung, Aufnahme in die Kurzzeitpflege und Sicherung des künftigen Pflegearrangements routiniesiert würden. Die Kurzeitpflege werde in kleinen Einheiten von sechs bis acht solitären Plätzen organisiert. In besonders komplexen Fällen stehe ein Case Management in den Kurzzeitpflegeeinrichtungen zur Verfügung, um passgenaue Hilfen für die künftige Versorgung zu organisieren.