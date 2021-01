Flüchtling attackiert Securitymitarbeiter

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist es in der Landeserstaufnahmestelle in der Binger Straße gegen 1 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen, bei der ein 36-Jähriger Sicherheitsmitarbeiter leicht verletzt wurde. Die Mitarbeiter stießen bei ihrer nächtlichen Kontrolle auf einen stark alkoholisierten 44-jährigen Bewohner, der sich trotz der nächtlichen Ausgangssperre außerhalb seines Wohngebäudes aufhielt. Der Mann beleidigte die Sicherheitsleute daraufhin mit Schimpfwörtern. Als sie daraufhin die Personalien erheben wollten, ging der Mann mit Faustschlägen und Fußtritten auf einen der Angestellten los und verletzte diesen dabei im Gesicht. Bis zum Eintreffen der Polizei konnte der 44-Jährige von den Mitarbeitern festgehalten werden. Er wurde aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes in eine Spezialklinik gebracht.