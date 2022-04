Flaschen und Taschen im Jubiläums-Design

Anlässlich der Feierlichkeiten rund um den 400. Todestages des Heiligen Fidelis von Sigmaringen bietet die Stadt Erinnerungsstücke zum Verkauf an. Wie die Verwaltung mitteilt, ist die eigens designte „soulbottle“ mit Fidelis-Motiv ab sofort für 25 Euro erhältlich. Die Trinkflasche mit einer Füllmenge von 0,6 Litern sei nicht nur fair und klimaneutral produziert worden, sondern auch frei von Plastik und Schadstoffen. Ein Euro pro verkaufte Glasflasche gehe an die „Viva con Agua“, ein soziales Trinkwasserprojekt.

In die Auswahl der FairTrade-Taschen mit den individuellen Sigmaringen-Designs reiht sich das „Fidelishaus“ als weiteres Motiv ein. Die mit dem FairTrade-Siegel zertifizierten Baumwolltaschen kosten drei Euro.

Die „soulbottles“ und FairTrade-Taschen werden am Begegnungsfest am 1. Mai auf dem Rathausplatz verkauft. Darüber hinaus sind die Produkte in der Tourist Information Sigmaringen sowie im ökumenischen Pfarrbüro „mittendrin“ erhältlich.