Flaneure lauschen Musik an der Donaupromenade

Eine Serenade der Stadtkapelle Sigmaringen hat am vergangenen Samstag an der Donau-Promenade stattgefunden. An vier Stationen entlang der Donau boten Ensembles aus dem Orchester bei strahlendem Spätsommerwetter ein abwechslungsreiches Programm. Ziel des etwas anderen Formats war es, sich der Sigmaringer Bevölkerung nach der langen Phase musikalischer Entbehrung unter coronakonformen Bedingen zu präsentieren und dadurch auch neue Musikerinnen und Musiker für das gemeinsame Spiel im Orchester zu gewinnen.

Eröffnet wurde die Serenade durch die Blechbläser, die mit dem Stück „Moment for Morricone“ bekannte Melodien aus dem Film „Spiel mir das Lied vom Tod“ zu Gehör brachten. Vor der malerischen Kulisse des Schlosses Sigmaringen unterhielt das Ensemble seine ZuhörerInnen mit Nummern wie „Don’t Stop Me Now“ von Queen und unbekannteren, doch nicht weniger eingängigen Melodien.

Das Klarinetten-Ensemble, das an der Brücke des Bootshauses zu finden war, bot dem Publikum zeitgleich ein stilistisch vielschichtiges Programm: Von modernen Gospelsongs wie „Down by the Riverside“ über eine Polka bis hin zu klassischen Nummern wie „Allegro für die Spieluhr“ von Ludwig van Beethoven – die HolzbläserInnen wurden ihrem vielfältigen Publikum mehr als gerecht.

Von einer ungewöhnlichen Seite zeigte sich das Schlagzeug-Ensemble. So spielten die vier Musiker zur Begrüßung ihrer Zuhörer nicht etwa ein Stück auf einem der zahlreichen Percussioninstrumente, sondern trommelten auf Umzugskisten. Hierdurch sollte dem Publikum ein authentischer Einblick in das Leben eines Schlagzeugers im Blasorchester gewährt werden, das doch so manches Mal dem eines Angestellten einer Umzugsfirma zu gleichen scheint. Selbstverständlich kamen im weiteren Programm auch die eigentlichen Instrumente zum Einsatz.

Idyllisch am Burgwiesensee platziert, präsentierte das Saxophon-Ensemble unter dem Schnipsen, Klatschen und Wippen des begeisterten Publikums einen bunten Melodienstrauß aus bekannten Swingtiteln wie „I Got Rhythm“ über den Saxofonstandard „The Pink Panther“ bis zu südamerikanischen Musikstücken wie dem temperamentvollen „Mexican Hat Dance“.