Flüchtlingsprojekt droht das Aus

Seit 22 Jahren gibt es die Gemeinnützige Beschäftigungs- und Integrationsgesellschaft (gBig) Jungnau, die die Integration von Langzeitarbeitslosen, Suchtkranken und arbeitsmarktfernen Menschen ins Berufsleben zum Ziel hat. So werden dort Qualifizierungen und Umschulungen im Berufsfeld Tischler und Schreiner geboten. Seit einem Jahr bietet die gBig auch eine freiwillige Flüchtlingsintegrationsmaßnahme (FIM) an – die einzige außerhalb der Erstaufnahmestelle im Landkreis mit Platz für zwölf Flüchtlinge. Das Projekt hat sich mittlerweile gut etabliert, berichtet Geschäftsführer Burkhard Gerneth, doch er befürchtet, es könnte bald wieder abgeschafft werden. Denn es ist unklar, wie lange noch Gelder vom Bund fließen.

In der Schreinerei gibt es einen eigenen Bereich für die FIM-Teilnehmer. Anleiter und Schreiner Knut Rankl spricht Englisch mit den jungen Männern, die derzeit in der Landeserstaufnahmestelle wohnen und jeden Morgen mit einem Fahrdienst nach Jungnau gebracht werden. „Hier geht es lustig zu“, sagt Rankl, und deutet auf einen der Flüchtlinge. „Er hier heißt Monday, aber ich nenne ihn immer Weekend.“ Die Männer lachen. Stolz zeigen die Flüchtlinge, was sie in den vergangenen Monaten gebaut haben: Spielzeug, Puppenhäuser, kleine Stühle und Tische. Souverän arbeiten sie mit Hobel und Säge. Einige Stücke dürfen sie behalten. Zu Weihnachten haben sie Elche gesägt, die das DRK für einen guten Zweck verkauft hat, bald geht es an die Osterhasenproduktion.

Viele Flüchtlinge sind auf der Durchreise

„Das ist natürlich noch nicht deutsches Lehrlingsniveau, aber die Jungs sind echt fähig“, sagt Burkhard Gerneth. Manch einem attestiert er eine echte Begabung fürs Handwerk. Doch ob aus der Integrationsmaßnahme eine richtige Ausbildung wird, kann er in den seltensten Fällen nachverfolgen. „Viele sind auf Durchreise in Sigmaringen und werden nach der LEA auf andere Kreise verteilt, aber manche melden sich per Mail bei uns und bedanken sich für die Erfahrung.“

Die zwölf FIM-Plätze sind heiß begehrt, vor kurzem waren es erst sechs. „Die Plätze sind eigentlich immer besetzt, es spricht sich unter den Flüchtlingen herum“, sagt Gerneth. Jetzt, nach einem Jahr, hat sich das Modell etabliert. Für die Firma ist die FIM kein großer Zugewinn. „Für uns ist es kostendeckend, ich kann vorhandenes Personal sinnvoll einsetzen, aber extra Leute könnte ich dafür nicht einstellen“, sagt der Geschäftsführer. Dennoch liegt ihm das Projekt sehr am Herzen. „Hier lernen die Flüchtlinge die Rahmenbedingungen des deutschen Arbeitsmarktes kennen“, sagt Gerneth. „Es gab noch nie Probleme, die jungen Männer sind motiviert, kommen regelmäßig und sind sehr diszipliniert.“ Wer in Ermangelung von sinnvollen Tätigkeiten nur herumsitze und sich langweile, laufe eher Gefahr, auf dumme Ideen zu kommen.

Finanziert wird FIM vorwiegend durch Bundesgelder, die die Agentur für Arbeit zuteilt, die Flüchtlinge erhalten 80 Cent pro Stunde. Maximal sechs Monate lang kann ein Flüchtling das Projekt besuchten. „So lange schafft es aber kaum jemand, die meisten werden vorher verlegt“, erklärt Gerneth. „31 Menschen haben das Projekt schon durchlaufen“, sagt Joachim Keller, bei gBig zuständig für den Sozialdienst.

Bis Ende Juni diesen Jahres wird das Projekt bei gBig noch gefördert. Wie und ob es weitergeht, ist unklar. Burkhard Gerneth würde den Förderzeitraum gerne verlängern, ob das geht, ist aber nicht klar. „Die FIM-Projekte werden bundesweit nicht so gut angenommen, wie erhofft, weswegen das Projekt auslaufen könnte, obwohl das Regierungspräsidium und die Stadt sich sehr dafür einsetzen.“

Ob das Projekt weiter besteht, sei eine politische Entscheidung, sagt Rolf Gehring, Sprecher der Arbeitsagentur Balingen. Den Arbeitsagenturen werden Mittel vom Bund für FIM zugeteilt. Leider stehe nicht viel Geld zur Verfügung, weil sich kaum Projektträger gemeldet hatten. „Deswegen sollen die Mittel direkt in die Jobcenter fließen, um so den Flüchtlingen beim Start ins deutsche Arbeitsleben zu helfen.“ Bislang habe Gehring noch keine FIM-Förderanfrage abschlagen müssen. Der Sprecher wagt jedoch keine Aussage über 2020 hinaus, denn für Zeitraum war FIM angesetzt worden.

Burkhard Gerneth würde das Projekt gern weiterführen, zur Not auf Spendenbasis – auch, um zusätzliche Plätze zu schaffen. Dafür, sagt er, wäre auch eine Crowdfunding-Kampagne denkbar. „Ich denke noch über den richtigen Ansatz nach“, so der Geschäftsführer.