Flüchtlingshilfe: Nein sagen fällt schwer

Dass die Tätigkeit als Ehrenamtlicher in der Flüchtlingshilfe persönlich belastend sein kann, ist kein Geheimnis. Deshalb haben der Caritasverband, das Deutsche Rote Kreuz und das Landratsamt Sigmaringen einen sogenannten Powerabend angeboten, damit sich die Ehrenamtlichen sich selbst und ihr Handeln reflektieren können. Darüber informiert das Landratsamt Sigmaringen in einer Pressemitteilung. Dieses Angebot gehört zu mehreren Fortbildungen, die die drei Einrichtungen gemeinsam organisieren, um Synergien besser zu nutzen.

Die Teilnehmer diskutierten beim Powerabend unter anderem die Frage der Über- beziehungsweise Unterordnung in einem Betreuungsverhältnis mit Flüchtlingen, wobei sich zeigte, dass sich viele schwer getan haben, da sie ihre Unterstützungsangebote auf Augenhöhe anbieten möchten. Die Ausgangslage in der Arbeit mit Flüchtlingen ist meistens so, dass diese Unterstützung für bestimmte Anliegen erfragen. Wenn dann aber engere Bindungen entstehen, werde von geflüchteten Menschen oftmals argumentiert, dass sie etwas zurückgeben möchten, heißt es von den Ehrenamtlichen. Und so entwickele sich nach und nach ein bereicherndes Verhältnis auf Augenhöhe. Teilnehmerin Doris Gaißmaier aus Bad Saulgau resümierte: „Wenn ich etwas gebe, bekomme ich auch immer etwas zurück, sei es ein Lächeln oder die Freude des Anderen.“

Viel Platz nahm die Diskussion über die Herausforderung ein, auch einmal Nein sagen zu können. Hierbei wurde darüber gesprochen, dass gefühlte Verantwortung nicht gleich reale Verantwortung ist, was auf breite Zustimmung stieß. Es wurde deutlich, dass das Setzen eigener Grenzen von großer Bedeutung ist. Sinnbildlich solle an eine Waage gedacht und überprüft werden, ob diese sich noch im Gleichgewicht mit den eigenen Bedürfnissen und jenen der Anderen befindet. Es gibt zahlreiche Gründe, warum Menschen oftmals keine klaren eigenen Grenzen setzen, sei es aus Angst, Menschen zu verlieren oder auch aus der Überlegung heraus, dass Grenzen als lieblos erachtet werden. Um einen Praxisbezug herzustellen, wurde in einem Rollenspiel das Verneinen von Anfragen Bedürftiger erprobt.

Zum Schluss der Veranstaltung waren die Köpfe der Teilnehmer voller neuer Gedanken. „Ich fand den Abend sehr spannend und es war interessant zu erfahren, wie es den Ehrenamtlichen mit ihrem Engagement ergeht“, so die Ehrenamtskoordinatorin des Caritasverbandes Sigmaringen, Manuela Friedrich.

Bastian Rädle, Integrationsbeauftragter des Landkreises Sigmaringen, sagte: „Für meine Arbeit sind die ehrenamtlich Tätigen eine große Stütze. Sie helfen bei der Integration maßgeblich mit. Und zwar zum einen auf der Seite der Geflüchteten, die sie mit viel Herzblut unterstützen. Aber zum anderen auch bezüglich der alteingesessenen Bevölkerung, welcher sie als positives Beispiel für ein tolerantes Miteinander in unserer Gesellschaft dienen.“