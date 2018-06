Flüchtlinge sollen in den nächsten Tagen kommen

Es ist sehr wahrscheinlich, dass in den kommenden Tagen Flüchtlinge in die Graf-Stauffenberg-Kaserne einziehen werden. Dies sagte der Standortälteste, Oberstleutnant Stefan Trossen, gegenüber unserer Zeitung. Die Bundeswehr rechnet damit, dass die ersten Flüchtlinge zwischen Freitag und Montag eintreffen werden. Einige ehemalige Unterkunftsgebäude sind seit dem Jahreswechsel für die Flüchtlinge hergerichtet, durch einen Zaun ist dieses Areal vom Rest der Kaserne getrennt. Laut Vereinbarung mit der Stadt kann das Land bis Ende April maximal 500 Asylbewerber in der Kaserne unterbringen.