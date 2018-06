Flüchtlinge: Land erhöht Kapazität auf 4000

Die Zahl der in der Graf-Stauffenberg-Kaserne untergebrachten Flüchtlinge könnte über Weihnachten auf 4000 steigen. Das Regierungspräsidium (RP) hat am Donnerstag bekanntgegeben, dass die Einrichtung ab dem 22. Dezember verdichtet wird. Das heißt: In den Zimmern werden zusätzliche Betten aufgestellt. Ein Sprecher des Regierungspräsidiums spricht von einer reinen Vorsorgemaßnahme.

Die für den Betrieb zuständige Firma EHC hat damit begonnen, in den Unterkunftsgebäuden zusätzliche Betten aufzustellen. Die großen Räume werden sich statt bisher acht über Weihnachten womöglich zehn Asylbewerber teilen müssen. Es ist angedacht, wo es möglich ist, drei Betten übereinander zu platzieren.

In seiner offiziellen Verlautbarung nennt das Regierungspräsidium bezogen auf Sigmaringen keine Zahlen. Insgesamt würden in Baden-Württemberg in der Erstaufnahme über Weihnachten zusätzlich 7000 Plätze geschaffen. Und zwar befristet von 22. Dezember bis zum 11. Januar. Auf Nachfrage unserer Zeitung sagt RP-Sprecher Steffen Fink: „Wir wollen in Sigmaringen unter 4000 bleiben.“

Dies käme einer deutlichen Erhöhung gleich. Stand Donnerstag sind in der Erstaufnahmestelle 2166 Asylbewerber untergebracht. Die aktuelle Kapazität liegt bei 3200 Plätzen. Zusätzlich werden jetzt also 800 Betten in der Kaserne verteilt.

„Ob die Kapazitäten ausgenutzt werden, ist eine ganz andere Frage. Wir schaffen einen Puffer für den Fall der Fälle“, sagt der stellvertretende Leiter der Erstaufnahmestelle, Leopold Hemmerich.

Da während der Weihnachtsferien keine Verlegung der Flüchtlinge in die Landkreise möglich sei, würde der Platzbedarf in der Erstaufnahme steigen, schreibt das RP in seiner Mitteilung. Nach den Weihnachtsferien könne die Verlegung in die Landkreise wieder wie gewohnt stattfinden. Zudem sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht absehbar, wie viele Flüchtlinge über Weihnachten in Baden-Württemberg ankämen.

In der vergangenen Woche wurden, wie berichtet, durchschnittlich 783 Flüchtlinge pro Tag aufgenommen. Diese Zahl lag in Spitzenzeiten bei 1700. Von einem Trend wollte Michael Brandt von der „Lenkungsgruppe Flüchtlingsunterbringung“ der Landesregierung jedoch nicht sprechen: „Wir hoffen, dass es zum Jahreswechsel eine leichte Entspannung gibt.“

Am Dienstag hatte das Land verkündet, dass es die geplante Zeltstadt nicht errichten wird. Von einer Erhöhung der Kapazität in den bestehenden Gebäuden war zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Rede. In einer Reaktion kommentierte Bürgermeister Schärer diese Entscheidung „als durchaus positiv für Sigmaringen“. Dass eine Erhöhung der Kapazität auf andere Art und Weise anstehe, davon sagte Schärer nichts.

Am Mittwochabend hatte der Gemeinderat entschieden, dass der Landkreis das Haus Schmorl zu einer Gemeinschaftsunterkunft umbauen darf. Die Unterkunft in der Landesbahnstraße ist seit Donnerstag geräumt. Die 125 Flüchtlinge wurden nach Meßkirch und Gammertingen verteilt.

