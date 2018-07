Flüchtling stiehlt Parfüm

Beim Einlass in die Landeserstaufnahmestelle (LEA) ist am Montag gegen 19 Uhr ein Bewohner an der Pforte kontrolliert und in seinem mitgeführten Rucksack ein entwendeter Parfümtester festgestellt worden. Das teilt die Polizei mit. Beamte des Polizeireviers Sigmaringen forderten den 20-jährigen Flüchtling auf, sich auszuweisen. Diesem kam er nicht nach, verhielt sich sehr aggressiv und widersetzte sich allen Maßnahmen der Beamten. Schlussendlich musste er in Handschellen zum Polizeirevier gebracht und in Gewahrsam genommen werden.