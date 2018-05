Flüchtling geht mit Messer auf Mitarbeiter los

Leicht verletzt worden sind zwei Sicherheitsmitarbeiter der Landeserstaufnahmestelle am Montag, nachdem sie mit zwei Bewohnern in Streit geraten waren. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollten die zwei männlichen Tatverdächtigen im Alter von 16 und 20 Jahren unerlaubt mit alkoholischen Getränken die Pforte passieren und wurden hierbei vom Sicherheitsdienst ertappt. Nach einer verbalen Auseinandersetzung griff der 16-Jährige die zwei Sicherheitsmitarbeiter an und verletzte diese mit Kopfstößen.

Anschließend versuchte er noch, einen der beiden Sicherheitsmitarbeiter mit einem Messer zu verletzen, dies konnte jedoch durch den zweiten Security-Mitarbeiter verhindert werden. Er schlug dem 16-Jährigen das Messer aus der Hand und verletzte sich dabei selbst an der Hand. Die zwei Asylbewerber werden sich nun wegen Körperverletzung verantworten müssen, teilt die Polizei weiter mit.