Flüchtling droht mit Messer

Ein 24-jähriger Flüchtling hat am Freitag gegen 23.30 Uhr in der Erstaufnahmestelle mehrere Bewohner mit einem Messer bedroht, einen Bewohner schlug er mit dem Messergriff. Als ein Sicherheitsmitarbeiter dem jungen Mann zufällig im Flur begegnete, flüchtete dieser in ein Zimmer und versteckte sein Messer, welches dort aufgefunden werden konnte. Da der Mann sich nicht beruhigen ließ, wurde er später von Beamten des Polizeireviers Sigmaringen in den Gewahrsam genommen. Gegen ihn wird wegen Körperverletzung ermittelt.