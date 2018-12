Flüchtling droht mit Brandstiftung

Wegen Störung des öffentlichen Friedens wird ein 25-jähriger Mann angezeigt, der am Montagnachmittag in der Landeserstaufnahmestelle damit gedroht hat, Feuer zu legen. Der Mann war laut Polizei in Wut geraten, weil er sich wegen einer nicht erfolgten Verlegung ungerecht behandelt fühlte. Er ließ sich auch durch das Sicherheitspersonal nicht beruhigen, sondern wiederholte seine Drohungen. Der 25-Jährige musste schließlich von Polizisten vorläufig festgenommen und anschließend auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen werden. Bei der Durchsuchung seines Zimmers wurde kein Brandbeschleuniger gefunden.