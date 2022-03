Fit mit dem Fahrrad in den Frühling

Die erste von zwei Veranstaltungen unter dem Motto „Fit unterwegs auf zwei Rädern“ fand am vergangenen Freitag in Sigmaringen beim Landratsamt statt. Für das Training am kommenden Freitag sind noch Plätze frei. Das geht aus einer Mitteilung des Landratsamtes hervor.

Der Arbeitskreis der Verkehrssicherheit des Landkreises und die Aktionspartner Polizeipräsidium Ravensburg, Referat Prävention, der DRK Kreisverband Sigmaringen, der ADFC Kreisverband Sigmaringen und der Radladen Sattelfest aus Engelswies boten den Teilnehmern ein Programm zum Start in die neue Radsaison rund um das Thema Pedelec an.

An der Station der Polizei gab Gottfried Ruckh neben rechtlichen Hinweisen zur Einordnung von Pedelec, S-Pedelec und E-Bike auch Hinweise zu den Folgen von Tuning im Bereich Zweirad. Beim Roten Kreuz gab Tim Wagner Tipps zur Ersten Hilfe bei Fahrradunfällen. Dietmar Rossdeutscher vom Radladen Sattelfest gab „Erste-Hilfe Tipps“ für den sicheren Umgang mit dem Zweirad und zeigte ein paar Kniffe für kleinere Reparaturen. Vor dem Landratsamt konnten die Teilnehmer bei einem Geschicklichkeitsparcour unter Anleitung von Harald Belz und Michael Gangotena ihr Können testen.

Klaus Kubenz von der Polizei sagte: „Wir haben die Veranstaltung bewusst ins Frühjahr gelegt, um die Teilnehmer auf die Fahrradsaison vorzubereiten und Sicherheitstipps zu geben.“

Am 25. März findet nochmals eine Veranstaltung statt. Es sind noch Plätze frei.