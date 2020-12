Firma Rebau unterstüzt das Haus Nazareth

Petra und Dietmar Redlich unterstützen jedes Jahr im Advent Projekte des Haus Nazareth. „Auch wir mussten in der Pandemie deutlich spüren, dass wir beim Thema Digitalisierung noch dringend Nachholbedarf haben“, stellt Direktor Peter Baumeister fest. Sowohl in der heimeigenen Sebastian-Ott-Schule, aber ganz besonders in den Wohngruppen sei es in diesen Zeiten unabdingbar, dass viel mehr Geräte, wie Laptops und Tablets, zur Verfügung stehen. „Eine Wohngruppe ist wie eine acht bis zehnköpfige Familie“, so Baumeister, „wenn etliche Schüler gleichzeitig zu Hause Unterricht haben sollen, wird es bei zu wenigen Geräten schnell eng und konfliktlastig.“ Und auch die Aufrüstung des WLAN-Netzwerks sei mit erheblichen Eigenkosten des Heims verbunden. Die Familie Redlich spendete in diesem Jahr 3000 Euro. „Wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren und haben im Sigmaringer Kinderheim das gute Gefühl, dass jeder Euro auch dort ankommt, wo er gebraucht wird“, so Dietmar Redlich. Foto: Christoph Roser