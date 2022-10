Firma Polygonvatro spendet an die OWB

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Firma Polygonvatro mit ihrem Niederlassungsleiter Dominik Müller haben 1000 Euro an die Oberschwäbischen Werkstätten (OWB) in Sigmaringen gespendet. Das schreibt die OWB in einer Pressemitteilung. „Uns war es wichtig, dass das Geld bei den Menschen ankommt. Deswegen hatten wir uns auch dazu entschlossen, unsere Spende nicht an eine große Spendenorganisation zu geben, sondern direkt an eine gemeinnützige Organisation in der Region“, sagt Dominik Müller.

Lisa Ramsperger von dem Freizeitprogramm „Mikado“ der OWB weiß auch schon, wie die Spende verwendet wird: „Mit der Spende bezuschussen wir einen Musicalbesuch im nächsten Jahr. Das ist für unsere Klientinnen und Klienten sonst oft zu teuer, aber mit der Spende von Polygonvatro können sie nun auch hingehen. Die Freude darüber ist riesengroß!“ Die Firma Polygonvatro hat in Deutschland etwa 80 Niederlassungen, unter anderem in Sigmaringen. Das Kerngeschäft liegt in der Schadensanierung nach Brand- und Wasserschäden.