Finanzielle Unterstützung für palliative Arbeit

Große Freude und Dankbarkeit bei den Mitarbeitern des Palliativnetzes des Kreises Sigmaringen: Vertreter des Bauunternehmens Reisch aus Bad Saulgau überbrachten am Dienstag einen Spendenscheck in Höhe von 2000 Euro. Bei der Übergabe konnten sich die drei Betriebsräte gleichzeitig ein intensiveres Bild von der Arbeit des Palliativteams machen. Am Ende waren viele Fragen beantwortet und der Respekt und die Anerkennung gegenüber der palliativen Arbeit immens gestiegen.

„Ich musste mich selbst auch erst zu diesem Thema belesen, um zu wissen, was palliativ überhaupt bedeutet“, bekennt Armin Merz von der Firma Reisch. Ihm und seinen Kollegen war es wichtig, dass Geld persönlich vorbeizubringen und sich ein Bild von der Arbeit vor Ort zu machen. Die Geschäftsleitung der Firma Reisch, Andreas und Hans-Jörg Reisch, hatte wieder einen großzügigen Spendenfond bereitgestellt und den Betriebsrat mit der Aufteilung beauftragt.

Spende war lange geplant

„Das waren keine leichten Entscheidungen, es gibt so viel Stellen, wo Hilfe benötigt wird“, so Betriebsrat Stefan Vollmer. Letztendlich entschieden sie sich, das Geld in der Region zu verteilen. Die Spende für das Palliativnetz stand allerdings schon von vornherein fest, „darauf haben unsere Geschäftsführer bestanden“, so die Betriebsräte.

Sehr zur Freude der sechs Damen und des „Quotenmannes“ im Team, wie sie ihn schmunzelnd nennen. Spaß hat das Palliativteam, auch trotz oder gerade wegen seiner sehr ernsten und bisweilen auch an die psychischen Grenzen der Belastbarkeit gehenden Arbeit. Sie begleiten schwerstkranke Menschen daheim oder in Pflegeheimen mit dem Ziel, ihre Lebensqualität zu erhalten und ihnen ein selbstbestimmtes, würdevolles Leben zu ermöglichen. Dabei ist ihr Klientel einer sehr hohen Symptomlast wie Fieber, Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot ausgesetzt. „Hier setzen wir, natürlich in Absprache mit dem Arzt und dem Pflegedienst, ergänzend mit komplementären Maßnahmen an, wie Massagen, Aromatherapien oder Entspannungsübungen.

Diese tun dem Patienten gut, werden jedoch oft nicht von den Krankenkassen übernommen“, erklärt Claudia Fotiou vom Palliativteam. Für diese Maßnahmen wird ein Teil der Spenden benötigt. Ein weiterer Teil wird für die monatlichen Supervisionen verwendet. Denn auch der Selbstschutz, das „Auftanken“ der Mitarbeiter ist wichtig. „Außerdem möchten wir uns die Zeit für unsere Patienten nehmen, die sie brauchen, die Krankenkasse zahlt jedoch nur einen Pauschal-Tagessatz, egal, ob wir ein- oder dreimal hinfahren.“

Diese zusätzlichen Kosten müssen auch gedeckelt werden. Eine Rufbereitschaft ist rund um die Uhr gewährleistet, Nachtfahrten und Wochenenddienste sind unabdingbar. Der Kreis ist flächenmäßig sehr groß, es gibt mitunter weite Wege, „da kommen am Wochenende ganz schnell 150 Kilometer zusammen“, zeigt Hildegard Burger auch den logistischen Aufwand auf.

Trotzdem machen alle im Team ihre Arbeit gern, „ich habe sie mir ausgesucht und möchte mit niemandem tauschen“, ist oft zu hören. Und sie erfahren eine hohe Wertschätzung ihrer Hilfe, die sie täglich leisten. Nicht nur bei den Patienten und deren Angehörigen. Sabine Feig, Pflegedienstleiterin und zweiter Vorstand, bringt es auf den Punkt: „Es ist für den Menschen etwas wertvolles, in Würde daheim sterben zu können.“