Fieberambulanz in Sigmaringen startet am Freitag

Zur weiteren Optimierung der Versorgung von Corona-Patienten richtet die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) mit Unterstützung des Landkreises Sigmaringen und der Bundeswehr eine zentrale Fieberambulanz in Sigmaringen ein. Der Landkreis hatte Anfang der Woche berichtet, dass die Ambulanz im Facharztzentrum auf dem Gelände der früheren Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen eröffnet wird. Ab Freitag 3. April, werden dort alle Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion oder mit fieberhaften Infekten untersucht und behandelt. Darüber hinaus gibt es in Ostrach und Bad-Saulgau jeweils eine Corona-Schwerpunktpraxis, teilt die KV mit. Stand Donnerstag haben sich im Kreis Sigmaringen 458 Menschen mit dem Coronavirus infiziert (das ist eine Zunahme um rund 16 Prozent).

Die zentrale Fieberambulanz in Sigmaringen wird Montag bis Freitag von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet sein. Samstag, Sonntag und an Feiertagen ist die Corona-Ambulanz von 8 bis 22 Uhr geöffnet. In der Fieberambulanz untersuchen Ärzte die Patienten mit Fieber und Atemwegsinfekten oder Corona-Infizierte mit einer Verschlechterung des Zustands. Bei Bedarf wird ein Abstrich vorgenommen. Je nach Symptomen und Krankheitsbild wird entschieden, ob die Patienten in häusliche Quarantäne geschickt werden oder bei schwerem Verlauf stationär im Krankenhaus aufgenommen werden müssen. Der Weg für die Patienten in die Fieberambulanz führt über die Hausärzte, falls die Patienten ihren Hausarzt nicht erreichen oder keinen Hausarzt haben, über die Rufnummer 116117. Abends und am Wochenende ist diese Nummer dauerhaft zu erreichen. „Auf keinen Fall sollen Betroffene die Fieberambulanz selbst aufsuchen“, wird Dr. Stefanie Ullrich-Colaiacomo, Leiterin der Notfallpraxis Sigmaringen, in der Presseerklärung zitiert. „Der Hausarzt muss klären, ob eine Vorstellung in der Fieberambulanz erforderlich ist.“

Gleiches gelte für die Corona-Schwerpunktpraxen in Ostrach und Bad Saulgau. Hier bieten bestehende Arztpraxen zu bestimmten Zeiten eine Infektionssprechstunde für Patienten mit Verdacht auf eine Corona-Infektion an. Auch hier erfolgt die Anmeldung über die Hausärzte oder die Rufnummer 116117.

Die KVBW bündelt die Notfallversorgung der akut erkrankten Patienten ohne Corona-Symptome an der Notfallpraxis am SRH-Krankenhaus in Bad Saulgau. Die Praxis befindet sich am Gänsbühl 1 in 88348 Bad Saulgau. Die Praxis ist Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 8 bis 22 Uhr geöffnet. Die Notfallpraxis der KVBW am Krankenhaus in Sigmaringen ist ab 4. April 2020 vorübergehend geschlossen, da die dort eingeteilten Ärzte in der zentralen Fieberambulanz mitarbeiten.

„Durch die Einrichtung der Fieberambulanz in Sigmaringen können wir unser ärztliches Personal effektiv einsetzen. Gleichzeitig sparen wir auf diese Weise auch Schutzausrüstung“, wird Dr. Stefanie Ullrich-Colaiacomo, Leiterin der Notfallpraxis Sigmaringen, in der Presseerklärung zitiert.

Das Corona-Testzentrum in Hohentengen wird nach Angaben der KV weiter betrieben. Nach wie vor werden dort Abstriche von Patienten genommen, wenn nach dem Befund des Hausarztes und Gesundheitsamtes keine weitergehende Diagnostik erforderlich ist.