Fidelisschule verabschiedet Lehrerinnen

- Zum Schuljahresende hat Schulleiterin Monika Tilch-Fuchs zwei Kolleginnen der Fidelisschule in den Ruhestand verabschiedet. Unter Pandemiebedingungen mit Abstand und – aufgrund der Größe des Kollegiums – in zwei zeitlich aufeinanderfolgenden Zeitfenstern sagte das Kollegium der Sonderschullehrerin Elisabeth Holzhauer und der Fachlehrerin Dorothee Vöhringer auf Wiedersehen. Das teilt die Schule in einer Pressemeldung mit.

Holzhauer arbeitete nach ihrer Ausbildung zur Fachlehrerin seit 1995 an der Fidelisschule. Sie war als Klassenlehrerin der verschiedenen Schulstufen tätig. Nach ihrer Beförderung zur Fachoberlehrerin als Stufenleiterin der Hauptstufe im Jahr 2011 bewarb sie sich 2012 auf den Aufstiegslehrgang für Fachlehrer für das Sonderschullehramt. Sie wurde am 2015 zur Sonderschullehrerin ernannt. Neben ihrem Lehrauftrag war Holzhauer lange Jahre in der Fachlehrerausbildung tätig. Darüber hinaus übte sie das Amt der Sportbeauftragten aus, betreute die Lehrerbibliothek und begleitete konstruktiv die Schulentwicklung durch ihre Mitarbeit in der Steuergruppe, heißt es in der Mitteilung weiter. Als Sonderschullehrerin in der Berufsschulstufe brachte sie sich in die Gründung einer Schülerfirma ein, wobei sie sich federführend für die Geschäftsbereiche des Schulkiosks und der Produktion von Geschenktüten verantwortlich zeigte.

Dorothee Vöhringer wechselte im Schuljahr 2002/2003 von dem sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrum Geistige Entwicklung in Mariaberg an die Fidelisschule in Sigmaringen. Als jahrelange Lehrerin einer Grundstufenklasse kooperierte sie projektbezogen mit einer Grundschulklasse der Geschwister-Scholl-Schule in Sigmaringen. Ihre Offenheit für kooperativ-integrative Prozesse prädestinierte sie dazu, im Schuljahr 2010/2011 die Klassenleitung der neu zu konzipierenden Außenklasse an der Sophie-Scholl-Schule in Krauchenwies zu übernehmen, die mit einer Hauptschulklasse der Sophie-Scholl-Schule kooperierte, heißt es in der Mitteilung weiter. Seit dem Schuljahr 2018/2019 übt Vöhringer ihre Lehrertätigkeit in der kooperativen Organisationsform der Fidelisschule an der Grundschule in Laiz aus. Bei ihrer Tätigkeit in den verschiedenen Außenklassen war ihr stets die Teilnahme der Fidelisschüler am Alltagsleben, die Präsenz der Schüler in der Gesellschaft und der Abbau von Vorurteilen und Ängsten gegenüber den Schülern mit Behinderung wichtig. Diese Grundhaltung vermittelte sie auch den Fachlehreranwärtern, die sie als Mentorin lange Jahre betreute.

Die Schulleiterin sprach beiden Kolleginnen Lob und Anerkennung für ihre langjährige Lehrtätigkeit aus und dankte ihnen mit einem Präsent des Kollegiums und einem Blumengruß vonseiten des Fördervereins für ihren stets engagierten Einsatz.