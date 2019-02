Fidelisschule begrüßt neuen Konrektor

Bei einer schulinternen Begrüßungsfeier haben Schüler, Lehrer, Elternvertreter, Vertreter des Schulamts Albstadt, des Schulträgers, dem Landkreis Sigmaringen und des Fördervereins den neuen Konrektor der Fidelisschule, Joachim Mangold, willkommen geheißen. Joachim Mangold, Jahrgang 1968 und wohnhaft in Balingen, war nach seinem Studium der Sonderpädagogik bis zum Jahr 2005 in Tuttlingen, an der Johann-Peter-Hebel-Schule tätig. Anschließend war er langjährig, bis Januar 2019, Sonderschullehrer an der Rossentalschule in Albstadt-Truchtelfingen. Seine wichtige Zusatzaufgabe als Autismusbeauftragter beim staatlichen Schulamt Albstadt wird er auch weiterhin wahrnehmen. Die Schulgemeinde, allen voran, die Schulleiterin Monika Tilch-Fuchs, drückte mit kreativen Beiträgen und Worten ihre Freude darüber aus, dass Joachim Mangold das Bewerbungsverfahren um das Konrektorat erfolgreich für sich entscheiden konnte und das Führungsteam der Fidelisschule nun wieder komplett ist.